NASA оцінило ризик зіткнення астероїда Апофіс із Землею

Фахівці Національного аерокосмічного агентства США (NASA) дійшли висновку, що людству поки не загрожує катастрофа через найбільш небезпечний для Землі астероїд Апофіс, виявлений у 2004 році.

Про це повідомили на сайті NASA. Згідно з більш ранніми підрахунками вчених, космічний об'єкт діаметром понад 300 метрів мав максимально наблизитися до нашої планети 13 квітня 2029-го або ж у 2036 році.

Проте інші дослідження дали можливість відкинути першу дату. А 5 березня фахівці NASA здійснили чергове обчислення траєкторії руху Апофіса, коли той пролетів на відстані 17 млн км від Землі (що в 44 рази більше за відстань до Місяця).

Тоді з’ясувалося, що будь-яку можливість зіткнення Апофіса із Землею можна виключити. До того ж не тільки у 2036-му, а й у 2068 році, про що теж не раз попереджалося.

Останні розрахунки NASA щодо цього астероїда робили за допомогою 70-метрової антени в обсерваторії Голдстоун (розташована в пустелі Мохаве, що на південному заході США), а також 100-метрового телескопа Грін-Бенк у штаті Західна Вірджинія. Голдстоун вів приймання сигналу, а завдяки Грін-Бенка потужність сигналу змогли подвоїти.

Загалом науковці задокументували й класифікували понад мільйон астероїдів. Із них лише трохи більш як 10 тисяч розміром у більш як кілометр в діаметрі наближалися до Землі, зокрема понад 1400 достатньо близько, щоб бути класифікованими як потенційно небезпечні.

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