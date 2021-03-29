Між групою крові та серцевим нападом знайдено зв'язок

Між групою крові та серцевим нападом існує взаємозв'язок. Так, люди з 2-ю і 3-ю групами більш схильні до ризику захворювання.

Такого висновку дійшли вчені, дослідження яких було опубліковано в журналі "Атеросклероз, тромбоз і судинна біологія" Американської кардіологічної асоціації, передає Times of India.

Дослідження охопило понад 400 тисяч осіб. Як виявилося, в людей із 2-ю і 3-ю групами крові ризик серцевого нападу на 8% вищий, ніж у людей із 1-ю групою.

Крім того, в таких людей вищий на 51% ризик тромбозу вен і на 47% – тромбоемболії (закупорки) легеневої артерії.

Водночас люди з 1-ю групою крові більше схильні до підвищення тиску.

Як пише Times of India, схоже дослідження провело 2017 року Європейське товариство кардіологів. У ньому брало участь понад 1,36 мільйона осіб.

Тоді дослідження показало, що в людей із 1-ю і 2-ю групами крові на 9% вища ймовірність коронарних і серцево-судинних захворювань, особливо серцевих нападів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік із Черкаської області живе з пересадженим серцем уже 15 років. Трансплантацію органа йому провели українські хірурги.