Компанія Firefly Aerospace отримала запрошення розробити космічний тягач для NASA

NASA запропонувало компанії Firefly Aerospace, засновником якої є український бізнесмен Макс Поляков, взяти участь у розробці космічного апарату на електричній тязі, здатного переміщати вантажі в космосі та доставляти їх на місячну орбіту – Space Utility Vehicle (SUV).

Запрошення було подано у рамках програми SBIR (Small Business Innovation Research). Новий "космічний тягач" зможе доставити корисне навантаження на орбіти, яких складно дістатися за допомогою класичних ракет.

SUV від Firefly Aerospace стане сполучною ланкою між ракетою Firefly Alpha і місячним модулем Blue Ghost, створюючи таким чином повноцінну систему доставки корисного вантажу з Землі на поверхню Місяця для задач NASA. Це рішення є не тільки унікальним для космічної індустрії, а й єдиним в світі комплексним рішенням, яке надає одна компанія.

"Розробка і впровадження Space Utility Vehicle в систему космічних послуг Firefly Aerospace є логічним кроком і важливою ланкою в ланцюзі доставки корисного навантаження на Місяць. Оскільки Noosphere Ventures представляє собою вертикально інтегровані космічні компанії, кожна з них може діяти незалежно й, при цьому, надавати повний спектр послуг для партнерів та клієнтів", – зазначив Макс Поляков.

Space Utility Vehicle буде оснащений електродвигунами на сонячних батареях і здатний переміщати вантажі до 500 кг між орбітами, а також збільшити дальність доставки вантажів за допомогою ракет, підтримувати політ на максимально низькій орбіті в 250 км і надавати платформу для тих вантажів, які потребують додаткового живлення або зв'язку.

Зазначимо, раніше Firefly Aerospace отримала контракт від NASA з доставки корисного навантаження на поверхню Місяця за допомогою місячного модуля Blue Ghost. Сума контракту склала 93.3 млн доларів США.

Нагадаємо, Макс Поляков – видатний міжнародний підприємець в сфері космічних технологій і IT, економіст, громадський діяч, інвестор і філантроп, є послідовником теорії ноосфери Вернадського і засновником некомерційної організації "Асоціація Noosphere", мета якої – популяризація науки серед молоді. Протягом останніх семи років Поляков зосереджений майже виключно на інноваційних космічних технологіях.

Firefly Aerospace – приватна аерокосмічна компанія, яка надає космічні транспортні послуги – від низької навколоземної орбіти і до Місяця – створюючи надійний, недорогий і швидкий доступ в космос. Firefly пропонує запуск, переміщення в космосі і посадку на поверхню Місяця за допомогою своїх платформ Alpha, Beta, SUV і Blue Ghost.