Hubble зробив фото туманності після вибуху наднової зірки

Олексій Тітофф наука 22:14, 29.03.2021

Космічний телескоп Hubble зробив нове зображення туманності Вуаль. Космічний об'єкт утворився після спалаху наднової зірки близько 10 тисяч років тому.

На новому фото можна розглянути найдрібніші деталі тонких ниток туманності і ниток іонізованого газу.

Щоб створити барвисте зображення, телескоп Hubble пропустив знімок через п'ять різних фільтрів. Нові методи постобробки дозволили додатково поліпшити деталізацію викидів двічі іонізованого кисню (показано синім кольором), іонізованого водню та іонізованого азоту (червоний колір).

Туманність Вуаль
Hubble

Туманність Вуаль розташована приблизно за 2100 світлових років від Землі в сузір'ї Лебедя, що робить її відносно близьким сусідом з астрономічного погляду. На опублікованому знімку було відображено тільки невелику частину туманності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телескоп Hubble зробив фото планетарної туманності Abell 78, що розташована на відстані 5 тисяч світлових років від Землі в сузір'ї Лебедя.

Коментувати
Технології наука

Дивіться також

Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини, Суецький канал розблоковано. Відео

Росіянин публічно визнав Крим українським і пояснив, чому. Відео

Арахамія задекларував нові автівки дружини і мільйонні статки

Долар подорожчає, пенсійний вік підвищать, а прописку скасують: як зміниться життя українців із квітня

В Україні помер "кіборг" ДАП, який боровся з раком та COVID-19