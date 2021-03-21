Діти, які "сидять" у телефоні більш ніж годину на день, мають проблеми в спілкуванні, – вчені

Перегляд програм на гаджетах більш ніж одну годину на день може збільшити ризик виникнення в дітей емоційних і поведінкових проблем, включаючи гіперактивність, погану концентрацію уваги, проблеми зі спілкуванням і встановленням дружніх стосунків.

Такі результати продемонструвало дослідження, яке провели соціологи з Фінського інституту охорони здоров'я і соціального забезпечення в Гельсінкі, пише Daily Mail. Висновки вчених було опубліковано в журналі BMJ Open.

У межах роботи вчені проаналізували дані іншого фінського дослідження, під час якого за допомогою батьківських анкет відстежувалося фізичне і психологічне здоров'я 699 дітей від народження до 5 років.

Як виявилося, діти у віці 18 місяців проводять за гаджетами в середньому 32 хвилини на день, а у віці п'яти років – вже до 114 хвилин на день.

Крім того, майже чверть дітей у віці 18 місяців проводила більш ніж одну годину на день за переглядом екранів, тоді як у 5 років цей показник спостерігався в 95%.

Так, у віці 5 років 67% дітей дивилися телепрограми понад одну годину на день, і приблизно кожен десятий стільки ж грав в ігри. Як відомо, рекомендована норма використання електронних носіїв для дошкільнят – не більш як 60 хвилин щодня.

Під час аналізу даних учені виявили, що тривале використання гаджетів у віці 18 місяців було пов'язано зі збільшенням ризику розвитку проблем у стосунках з однолітками до 5 років на 59%.

Також було виявлено, що тривалий час, проведений за грою, може бути пов'язаний з підвищеним ризиком гіперактивності в п'ятирічних дітей, а тривалий перегляд телепрограм – також із дефіцитом уваги, імпульсивністю та іншими емоційними й поведінковими проблемами.

Водночас вчені підкреслили, що оглядовий характер дослідження полягає в тому, що їм не вдалося встановити причинний зв'язок між надмірним використанням гаджетів і проблемами поведінки.

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