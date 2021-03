Арктика може позеленіти через глобальне потепління – вчені

Вчені з США, Канади та Австралії заявили, що через зміни клімату Арктика може позеленіти. Так, за 100 тисяч років ареал деяких чагарників змістився на 400 кілометрів на південь.

Відповідний прогноз опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Дослідники взяли ДНК стародавніх рослин, зібраних в озерних відкладеннях в Арктичній зоні.

Потім вони вивчили їх і з'ясували, що росло в регіоні більше тисячі століть тому. Завдяки аналізу вчені отримали знімок видів рослин і встановили, що ареал зростання карликової берези за цей час віддалився від Арктики на 400 кілометрів. Це свідчить про те, що раніше Заполяр'я було схоже на зелену і квітучу тундру.

Фахівці дійшли висновку, що арктичні види рослинності можуть знову поширюватися на Арктиці на тлі глобального потепління, і це серйозно змінить зовнішній вигляд цієї території.

Зазначимо, що зараз карликова береза охоплює практично всю територію Європи, окрім вкрай південних районів, і майже всю територію Канади.

Нагадаємо, що американські дослідники хочуть штучно заморожувати льодовики, щоб врятувати Арктику від глобального потепління. За прогнозами вчених, вже до 2030 року весь морський лід зникне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у блакитних льодах із Антарктиди виявлено космічний пил. У знайдених зразках можуть міститися ознаки біологічного життя.