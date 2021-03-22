"Прем'єр-міністр" Польщі став бійцем у комп'ютерній грі. Відео

Олексій Тітофф Технології 20:44, 22.03.2021

У грі Tekken 7 з'явиться новий персонаж Лідія Собеська, яка за сюжетом виступає як прем'єр-міністерка Польщі.

Трейлер гри з новим бійцем файтінгу опубліковано на офіційній сторінці Bandai Namco в YouTube.

Згідно з сюжетом гри Лідія Собеська вимагала від персонажа і головного антагоніста гри Хейхаті Місіми вивести з Польщі військові загони компанії "Дзайбацу "Місіма". Однак той відмовив їй, запропонувавши підкоритися корпорації або, в разі незгоди, вступити в турнір "Короля залізного кулака".

Лідія Собеська
Bandai Namco

Як іграбельний персонаж "прем'єрка" Польщі буде доступна вже у вівторок, 23 березня. Собеська стане частиною 4-го сезонного пропуску разом з ареною Island Paradise. Гравці зможуть придбати новий контент окремо. Гра Tekken 7 доступна на Sony PlayStation, Xbox і персональному комп'ютері.

Додамо, що справжнім прем'єр-міністром Польщі є Матеуш Моравецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано рідкісне фото комп'ютерного турніру з боротьби з "космічними загарбниками".

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