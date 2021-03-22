"Премьер-министр" Польши стал бойцом в компьютерной игре. Видео

В игре Tekken 7 появится новый персонаж Лидия Собеска, которая по сюжете представлена как премьер-министр Польши.

Трейлер игры с новым бойца файтинга опубликован на официальной странице Bandai Namco в YouTube.

Согласно сюжету игры Лидия Собеская потребовала от персонажа и главного антагониста игры Хэйхати Мисимы вывести из Польши военные отряды компании "Дзайбацу "Мисима". Однако тот отказал ей, предложив подчиниться корпорации или, в случае несогласия, вступить в турнир "Короля железного кулака".

Лидия Собеска Bandai Namco

В качестве играбельного персонажа "премьер" Польши будет доступна уже во вторник, 23 марта. Собеска станет частью 4-го сезонного пропуска вместе с ареной Island Paradise. Игроки смогут приобрести новый контент отдельно. Игра Tekken 7 доступна на Sony PlayStation, Xbox и персональном компьютере.

Добавим, что настоящим премьер-министром Польши является Матеуш Моравецкий.

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