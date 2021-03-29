Перші у світі: серія Mi 11 Lite надходить у продаж в Україні

29 березня Xiaomi представила нові смартфони серії Mi 11 Lite: Mi 11 Lite 5G та Mi 11 Lite. Вони поєднують усі переваги флагманів у тонкому легкому корпусі, тому обов’язково зацікавлять тих користувачів, хто шукає смартфон високого класу за доступною ціною.

Mi 11 Lite вже поступив у продаж в Україні. З 29 по 31 березня 2021 року на allo.ua та а усіх офіційних партнерів Xiaomi в Україні на нього діятиме спеціальна ціна:

Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) – 6999 грн;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) – 7999 грн.

Mi 11 Lite 5G очікується в Україні у квітні.

Починаючи з квітня, рекомендована роздрібна ціна на смартфони на українському ринку становитиме:

Mi 11 Lite 5G (6 ГБ + 128 ГБ) – 12499 грн;

Mi 11 Lite 5G (8 ГБ + 128 ГБ) – 12999 грн;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) – 8499 грн;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) – 9499 грн.

Mi 11 Lite 5G та Mi 11 Lite створені спеціально для молодих трендсеттерів. Вони отримали надзвичайно тонкий та легкий корпус вагою не більше 159 г і товщиною лише 6,81 мм, завдяки чому більш зручно лежать у руці. Обидві моделі мають 6.55" AMOLED DotDisplay з підтримкою технології 10-bit TrueColor, охопленням колірного простору DCI-P3, частотою оновлення екрану 90 Гц та частотою дискретизації 240 Гц. Смартфон Mi 11 Lite 5G отримав підтримку HDR10+, Mi 11 Lite – HDR10.

Mi 11 Lite 5G дебютує з нещодавно анонсованою мобільною платформою Qualcomm® Snapdragon™ 780G, що забезпечує максимальну продуктивність завдяки 5-нм техпроцесу. Mi 11 Lite отримав мобільну платформу Qualcomm® Snapdragon™ 732G з процесором, що працює за 8-нм техпроцесом.

Обидва телефони пропонують потрійну камеру з основним об’єктивом на 64 Мп, а завдяки можливостям AI Cinema в один дотик камера забезпечує зручний досвід використання та дозволяє робити фото та відео професійного рівня з мінімальними зусиллями. Mi 11 Lite 5G та Mi 11 Lite також оснащено 8-мегапіксельною ультраширококутною камерою та 5-мегапіксельним телемакромодулем.

Mi 11 Lite 5G та Mi 11 Lite представлені у різних кольорових рішеннях. Mi 11 Lite 5G буде доступним у кольорах Truffle Black, Mint Green та Citrus Yellow, а Mi 11 Lite – Boba Black, Bubblegum Blue та Peach Pink. Корпус Mi 11 Lite 5G отримав захисне скло Corning® Gorilla® Glass 6, а Mi 11 Lite – Corning® Gorilla® Glass 5.