Опубліковано рідкісне фото з боротьби з "космічними загарбниками"

У Нью-Йорку (США) в 1980 році пройшов чемпіонат країни по комп'ютерній грі Space Invaders.

Рідкісне архівне фото було опублікували на сторінці в Twitter "Історичні фото".

Гра Space Invader ("Космічні загарбники") була придумана японцем Томохіро Нісікадо і випущена в 1978 році на аркадних автоматах. Спершу автомати з грою продавалися тільки в Японії, але потім її почали поширювати на території Штатів.

Гра про "космічних загарбників" є представником жанру shoot 'em up ("застрель всіх"), де потрібно управляти гарматою, знищуючи техніку інопланетян. Мета гри – знищити п'ять рядів по одинадцять космічних кораблів прибульців. При знищенні інопланетян збільшується швидкість руху тих, зо залишилися. Водночас у гравця нескінченний запас пострілів.

Чемпіонат США по грі Space Invaders Twitter / Історичні фото

При знищенні всіх інопланетян з'являється нова, ще більш сильна хвиля, а гравець отримує одне додаткове очко життя. Кількість нових хвиль інопланетян необмежена, що робить гру практично нескінченною.

Зараз гра здається надмірно простою, але вона дала поштовх для розвитку сучасних ігор і допомогла індустрії просунутися в світі розваг.

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