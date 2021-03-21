Опубликовано редкое фото по борьбе с "космическими захватчиками"

В Нью-Йорке (США) в 1980 году прошел чемпионат страны по компьютерной игре Space Invaders.

Редкое архивное фото было опубликовали на странице в Twitter "Исторические фото".

Игра Space Invader ("Космические захватчики") была придумана японцем Томохиро Нисикадо и выпущена в 1978 году на аркадных автоматах. Сперва автоматы с игрой продавались только в Японии, но потом ее начали распространять на территории Штатов.

Игра про "космических захватчиков" представляет собой обычный жанр shoot 'em up ("застрели всех"), где нужно управлять пушкой, уничтожая технику инопланетян. Цель игры – уничтожить пять рядов по одиннадцать космических кораблей пришельцев. При уничтожении инопланетян увеличивается скорость движения оставшихся. При этом у игрока бесконечный запас выстрелов.

Чемпионат США по игре Space Invaders Twitter/Исторические фото

При уничтожении всех инопланетян появляется новая, еще более сильная волна, а игрок получает одно дополнительное очко жизни. Количество новых волн инопланетян неограниченно, что делает игру практически бесконечной.

Сейчас игра кажется чрезмерно простой, но она дала толчок для развития современных игр и помогла индустрии продвинуться в мире развлечений.

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