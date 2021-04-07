Астрономи виявили незвичайну активність у космосі

Італійські астрономи виявили незвичайну активність над'яскравого рентгенівського джерела NGC 4559 X7, який розташовується в космосі на відстані 29 мільйонів світлових років від Землі.

NGC 4559 – це середніх розмірів спіральна галактика, що розташовується в сузір'ї Волосся Вероніки. Відомо, що в ній знаходяться два яскравих джерела рентгенівських променів: X7 і X10, йдеться в статті arXiv.

До сих пір ці об'єкти були погано вивчені, тому в новій роботі вчені проаналізували всі наявні дані про Х7, отримані за допомогою космічних апаратів XMM-Newton, NuSTAR, Chandra і Swift.

Астрономи побудували криву блиску NGC 4559 X7. З'ясувалося, що світловий потік від джерела посилювався приблизно в 5-6 разів за кілька годин. Крім того, в момент максимальної світності об'єкта вчені спостерігали спалахову активність, чого раніше не спостерігалося для цього Х7.

Під час вибухів джерело невідомої природи виділяло енергію порядку 60 дуодецілліонів ерг в секунду. При цьому спалахи повторюються з нерегулярною періодичністю.

На думку вчених, загадкові спалахи над'яскравого рентгенівського джерела не можуть бути пояснені тільки одним механізмом. Експерти аргументують це тим, що спалахова активність не характерна для ULX і спостерігалася лише у невеликого числа джерел, у яких була відсутня квазіперіодичність в зміні яскравості. Однак така картина може виникати в разі поглинання речовини чорною дірою або нейтронною зіркою.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені з Уорікського університету у Великобританії змогли знайти в космосі уламки схожих на Землю планет, які загинули близько 10 млрд років тому.