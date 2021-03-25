15 років тому Ілон Маск запустив ракету Falcon 1: як це було

24 березня 2006 року було проведено перший запуск ракети Falcon 1 компанії Ілона Маска SpaceX.

Ракета стартувала з майданчика на випробувальному полігоні імені Рейгана збройних сил США, острів Омелек, що розташований на атолі Кваджалейн у Центральній частині Тихого океану.

Перший запуск зазнав невдачі ще на етапі роботи першого ступеня. У корпусі ракети трапився витік гасу через корозію накидної гайки датчика тиску палива. Відбулася пожежа в області двигуна, і той вимкнувся на 34-й секунді польоту. Falcon 1 впала у воду біля місця запуску.

Другий запуск 21 березня 2007 року і третій 3 серпня 2008 року також закінчилися невдачею. І лише 28 вересня того ж року ракета успішно доставила на орбіту вантаж масою 165 кг.

Додамо, що Falcon 1 – це двоступенева ракета-носій легкого класу. Стала першою приватною ракетою з рідинними двигунами, яка вивела корисне навантаження на навколоземну орбіту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ілон Маск анонсував польоти на Марс задовго до 2030 року.