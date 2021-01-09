Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу над росіянкою Вірою Звонарьовою в 1/16 фіналу турніру WTA в Абу-Дабі з призовим фондом у $565 000.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:1.

Статистика матчу

26-річна Світоліна змогла легко нав'язати свою гру суперниці, не давши їй жодного шансу в другій партії. Українка подала два рази на виліт, зробила дві подвійні помилки і реалізувала 5 брейк-поінтів.

Еліна Світоліна

Віра Звонарьова

В 1/8 фіналу перша ракетка України зіграє з переможницею пари Катерина Александрова (Росія) – Хитер Уотсон (Великобританія).

Варто зазначити, що свою перемогу в Абу-Дабі здобула і Марта Костюк. 18-річна киянка в трьох сетах була сильнішою за Сє Шувей (№67 WTA) із Тайваню (6:3, 6:7, 6:3). Українка оформила 2 ейси і зробила 7 подвійних помилок.

Нагадаємо, що в першому матчі 2021 року Еліна з рахунком 2:0 (6:3, 6:4) здолала Джесіку Пегулу (№62).