Світоліна легко розібралася з суперницею і вийшла у півфінал турніру в Маямі. Відео

Михайло Морозов теніс 09:47, 31.03.2021

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№5 у світовому рейтингу) здобула впевнену перемогу над латвійкою Анастасією Севастовою (№57) в чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Маямі з рахунком 2:0 (6:3, 6:2).

На старті матчу обидві спортсменки мали великі проблеми в грі на подачі. Наша співвітчизниця виправила ситуацію швидше і, зробивши на один брейк більше суперниці, без нервів виграла перший сет.

Друга партія почалася ідеально для Світоліної, яка відразу ж повела з рахунком 4:0. Вона дозволила Севастовій відіграти два гейми та скоротити відставання, але на більше латвійку не вистачило.

Статистика очок і гри на прийомі в матчі Севастова - Світоліна
WTA
Статистика подач у матчі Севастова - Світоліна
WTA

Відзначимо, що Еліна вийшла в півфінал одного з найбільш престижних турнірів WTA вперше з листопада 2019 року, коли вона дійшла до фіналу Підсумкового турніру WTA. У Маямі її наступною суперницею стане перша ракетка світу Ешлі Барті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому раунді змагання Світоліна зробила камбек в матчі з чешкою Петрою Квітовою і в драматичному стилі вийшла у чвертьфінал.

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