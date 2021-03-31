Світоліна легко розібралася з суперницею і вийшла у півфінал турніру в Маямі. Відео

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№5 у світовому рейтингу) здобула впевнену перемогу над латвійкою Анастасією Севастовою (№57) в чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Маямі з рахунком 2:0 (6:3, 6:2).

На старті матчу обидві спортсменки мали великі проблеми в грі на подачі. Наша співвітчизниця виправила ситуацію швидше і, зробивши на один брейк більше суперниці, без нервів виграла перший сет.

Друга партія почалася ідеально для Світоліної, яка відразу ж повела з рахунком 4:0. Вона дозволила Севастовій відіграти два гейми та скоротити відставання, але на більше латвійку не вистачило.

Статистика очок і гри на прийомі в матчі Севастова - Світоліна WTA

Статистика подач у матчі Севастова - Світоліна WTA

Відзначимо, що Еліна вийшла в півфінал одного з найбільш престижних турнірів WTA вперше з листопада 2019 року, коли вона дійшла до фіналу Підсумкового турніру WTA. У Маямі її наступною суперницею стане перша ракетка світу Ешлі Барті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому раунді змагання Світоліна зробила камбек в матчі з чешкою Петрою Квітовою і в драматичному стилі вийшла у чвертьфінал.