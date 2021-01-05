Помер легендарний тренер, який вивів українця у фінал Roland Garros

В Австралії помер легендарний тренер Боб Бретт, який допоміг українському тенісистові Андрію Медведєву вийти в фінал Roland Garros.

Як повідомляється на офіційному сайті ATPTour.com, йому було 67 років. Протягом останніх років Бретт боровся з раком.

У листопаді 2020 роки йому вручили премію ATP Career Coach Award імені Тіма Гулліксона за видатні досягнення в тренерській діяльності. За час кар'єри, яка тривала 46 років, він попрацював з такими зірками, як Борис Беккер (18 титулів, включно з Wimbledon і US Open у 1989-му), Горан Іванішевіч (17 фіналів, включно з двома на Wimbledon у 1992-му і 1994-му), Марін Чиліч (разом пройшли шлях від юніорів до 9-го місця в світовому рейтингу).

Нагадаємо, що в 1999 році українець Медведєв вийшов до фіналу Roland Garros під керівництвом Бретта. У вирішальному матчі він у драматичному стилі програв легендарному Андре Агассі в п'ятисетовому протистоянні. Наш співвітчизник повів з рахунком 2:0, але потім віддав три сети поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер аргентинський тренер, який вивів свою рідну збірну у фінал чемпіонату світу з футболу в 2014 році.