В Японії боєць ММА після невдалої атаки встромився в канати рингу. Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 23:32, 31.12.2020 Оновлено: 23:32, 31.12.2020

Японський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Хідео Токоро став автором курйозного моменту на турнірі Rizin 31, який пройшов в Токіо.

Під час бою проти Синобу Ота 43-річний Токоро невдало провів прийом, ледь не вилетівши з рингу. Хідео намагався влучити в стрибку коліном в голову супернику, але промахнувся. Ота вдало ухилився від удару, через що Токоро встромився обличчям в канати.

Зустріч в результаті завершилася перемогою Синобу Ота. Боєць у другому раунді успішно провів больовий прийом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тайський боєць першого найлегшій ваги Крітсада Конгрішай встромив суперника головою в ринг і був покараний. Спортсмен отримав дискваліфікацію за свій прийом суплексом, яким він фінішував в бою проти Робін Каталана.

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