В Англії матч регбійних команд закінчився масовою бійкою. Відео

У самому кінці матчу чемпіонату Англії з регбі між "Глостером" і "Сейл Шаркс" трапилася масова бійка між гравцями обох команд.

Користувач Twitter Джеймс Флінн опублікував на своїй сторінці відео моменту на останній хвилині поєдинку, який переріс у бійку на трибунах. Гравець господарів хотів швидко заволодіти м'ячем, але йому завадив один з працівників стадіону.

Регбіст втратив контроль над собою та відштовхнув його. Це викликало бурхливу реакцію у одного з представників "Сейл Шаркс", який тут же накинувся на свого візаві.

Коли пристрасті вщухли, гравець "Глостера", що спровокував цю бійку, отримав жовту картку (вилучення на 10 хвилин). До нього можуть застосувати й додаткові санкції.

Господарі виграли першу половину матчу з рахунком 16:9, але після перерви втратили перевагу і поступилися суперникам з результатом 19:22. "Глостер" посідає третє місце з кінця з однією перемогою в п'яти поєдинках, а "Сейл Шаркс" йдуть третіми з трьома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний матч у Болівії завершився масовою бійкою футболістів і вболівальників.