Українку через шахрайство позбавили титулу чемпіонки світу з шахів

Киянка Юлія Осьмак була позбавлена титулу чемпіонки світу зі швидких шахів серед студентів, після перемоги з результатом 4,5 в 5 партіях, який проходив в онлайн-режимі.

23-річну чемпіонку України-2017 дискваліфікували за підозру в порушенні правил чесної гри, йдеться в повідомленні chess24.com.

Статистика матчів Юлії chess24.com

Осьмак було зараховано технічну поразку в кожному матчі, а її суперницям за ці зустрічі було нараховано по 0,5 очка, як за нічию. Переможницею було оголошено білоруську Юлію Антолак.

Міжнародна шахова федерація виступила з заявою по справі, щодо Осьмак:

"Рішення не було засноване виключно на алгоритмах виявлення шахрайства, але було прийнято комісією чесної гри (PFF) після ретельного вивчення, яке включало всі доступні докази. Рішення остаточне"

Юлія Осьмак Facebook Юлії Осьмак

У українки не було можливості оскаржити вердикт. У звіті вказується, що на рішення не могла бути подана апеляції, так як це спочатку заборонено в регламенті турніру.

"Це був жахливий час для мене", – сказала Осьмак в інтерв'ю сhess.com, уточнивши, що вона не могла спати перші дві ночі після цього.

Оскільки в отриманому нею електронному листі згадується відсутність доказів обману, Осьмак вирішила написати членам PFF, але відповіді не отримала. Тільки два арбітра прислали відповідь, підтвердивши отримання її повідомлення.

Справа викликала багато відгуків в соціальних мережах, зокрема з боку декількох відомих шахістів. Ексчемпіон світу ФІДЕ гросмейстер Руслан Пономарьов не побачив в партіях Осьмак нічого підозрілого:

"Я бачив гри Юлії Осьмак на студентському онлайн чемпіонаті світу ФІДЕ і можу заявити на 110%, що я не знайшов жодних доказів читерства".

Осьмак припустила, що дискваліфікація могла бути пов'язана з тим, що в одній грі вона забула включити мікрофон впродовж декількох перших ходів. Ще одна деталь, яка могла викликати підозру, полягала в тому, що вона кілька разів відверталася від екрану під час гри. Осьмак погано бачить одним оком (16% нормального зору) і їй треба періодично давати відпочинок:

"У тих випадках, коли я нервую, я повинна не зосереджуватися на дошці, а спробувати дати відпочинок очам і подивитися в сторону"

У звіті комісії Fair-Play зазначено, що дискваліфікація грунтувалася на чотирьох пунктах

статистичні свідоцтва

свідоцтва інтернет-платформи

речові докази

думка експертів

При цьому самих доказів порушення правил чесної гри немає, а в звіті зазначено, що комісія не може безпосередньо звинуватити Осьмак в шахрайстві:

"Ні ФІДЕ, ні платформа, де проходив турнір, заявляють про те, що передбачувані порушення правил чесної гри не є доказом фактичного шахрайства або визнанням провини дискваліфікованого шахіста"

Пізніше Юлія випустила відео, в якому пояснила, яким чином вона вибирала свої ходи в цих п'яти партіях:

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна з партій українського чемпіона світу з бліцу і швидких шахів Василя Іванчука стала прототипом для одного з фінальних епізодів міні-серіалу компанії Netflix "Хід королеви".