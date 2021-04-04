Украинку из-за жульничества лишили титула чемпионки мира по шахматам

Киевлянка Юлия Осьмак была лишена титула чемпионки мира по быстрым шахматам среди студентов после победы с результатом 4,5 в 5 партиях, который проходил в онлайн-режиме.

23-летнюю чемпионку Украины-2017 дисквалифицировали за подозрение в нарушении правил честной игры, говорится в сообщении chess24.com.

Статистика матчей Юлии chess24.com

Осьмак было засчитано техническое поражение в каждом матче, а ее соперницам за эти встречи было начислено по 0,5 очка, как за ничью. Победительницей было объявлено белоруску Юлию Антолак.

Международная шахматная федерация выступила со следующим заявлением по делу, касательно Осьмак:

"Решение не было основано исключительно на алгоритмах обнаружения мошенничества, но было принято комиссией честной игры (PFF) после тщательного изучения, которое включало все доступные доказательства. Решение окончательное"

Юлия Осьмак Facebook Юлии Осьмак

У украинки не было возможности оспорить вердикт. В отчете указывается, что на решение не могла быть подана апелляции, так как это изначально запрещено в регламенте турнира.

"Это было ужасное время для меня", – сказала в интервью Осьмак сhess.com, уточнив, что она не могла спать первые две ночи после этого.

Поскольку в полученном ею электронном письме упоминается отсутствие доказательств обмана, Осьмак решила написать членам PFF, но ответа не получила. Только два арбитра прислали ответ, подтвердив получение ее сообщения.

Дело вызвало много откликов в социальных сетях, в том числе со стороны нескольких известных шахматистов. Экс-чемпион мира ФИДЕ гроссмейстер Руслан Пономарев не увидел в партиях Осьмак ничего подозрительного:

"Я смотрел игры Юлии Осьмак на студенческом онлайн чемпионате мира ФИДЕ и могу заявить на 110%, что я не нашел никаких доказательств читерства"

Осьмак предположила, что дисквалификация могла быть связана с тем, что в одной игре она забыла включить микрофон в течение нескольких первых ходов. Еще одна деталь, которая могла вызвать подозрение, заключалась в том, что она несколько раз отворачивалась от экрана во время игры. Осьмак плохо видит одним глазом (16% нормального зрения) и ей надо периодически давать отдых:

"В тех случаях, когда я нервничаю, я должна не сосредотачиваться на доске, а попытаться дать отдых глазам и посмотреть в сторону"

В отчете комиссии Fair-Play указано, что дисквалификация основывалась на четырех пункта:

статистические свидетельства;

свидетельства интернет-платформы;

вещественные доказательства;

мнение экспертов.

При этом самих доказательств нарушения правил честной игры нет, а в отчете отмечено, что комиссия не может напрямую обвинить Осьмак в жульничестве:

"И ФИДЕ, и платформа, где проходил турнир, заявляют, что предполагаемое нарушение правил честной игры не является доказательством фактического мошенничества или признанием вины дисквалифицированного шахматиста"

Позже Юлия выпустила видео, в котором пояснила, каким образом она выбирала свои ходы в этих пяти партиях:

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из партий украинского чемпиона мира по блицу и быстрым шахматам Василия Иванчука стала прототипом для одного из финальных эпизодов мини-сериала компании Netflix "Ферзевый гамбит" ("Ход королевы").