У Росії силовики увірвалися до клубу Кадирова і поклали бійців обличчям у підлогу. Відео

У Південно-Сахалінську співробітники СОБР увірвалися до спортивного клубу "Ахмат" під час тренування зі змішаних єдиноборств і поклали всіх присутніх обличчям униз.

Як повідомляв Sakh.com із посиланням на свої джерела, це було спецоперацією силовиків із різних відомств. Правоохоронці відвезли близько 12-15 чоловіків, серед яких старші вихованці клубу і тренер. Причини затримання невідомі, офіційних коментарів поки немає.

Спочатку серед затриманих були й молодші учні, але пізніше їх відпустили зі спортивного залу, і вони вибігли на вулицю без верхнього одягу. Мати одного з учасників спортивної секції розповіла журналістам, що деякі з дітей не забрали телефони, тому не могли зателефонувати батькам, щоб за ними приїхали.

"Вибачте за подробиці, деякі діти обмочилися, такого жаху вони зазнали. Я не розумію цих людей, силовиків: адже операція явно готувалася, навіщо потрібно було її проводити при таких маленьких дітях? Навіщо було застосовувати до них силу? Маю намір звернутися в прокуратуру з цього приводу. Мій син плаче, я не можу його заспокоїти", – сказала жінка.

Бійцівський клуб "Ахмат" було названо на честь першого президента Чеченської Республіки Ахмат-Хаджі Кадирова. Засновником і ідейним натхненником створення клубу є глава Чечні Рамзан Ахматович Кадиров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше боксерський поєдинок сина Рамзана Кадирова, Ахмада, викликав великий резонанс у мережі.