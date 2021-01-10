Російський чемпіон світу UFC виправдав поразку 3-денним сексом із 8 бразилійками

Чемпіон світу 1995 року зі змішаних бойових мистецтв (UFC 6) Олег Тактаров заявив, що програв нокаутом канадцю Ґері Ґудріджу через неправильну підготовку.

За словами 53-річного Тактарова, він перед поєдинком провів багато часу з представницями жіночої статі.

"За тиждень до цього бою я був із вісьмома бразильськими дівчатами в одній кімнаті три дні. Я не збирався виступати в жодному Pride. Це був останній бій, коли в мене був контракт із наркоманом-менеджером. Він був у мене два роки, коли я наробив купу помилок у спорті", – зізнався легендарний російський боєць під час прямого ефіру у своєму Instagram.

Олег Тактаров зробив несподіване зізнання sport.faza

Зазначимо, що перший бій у професійній кар'єрі Тактарова відбувся в 1993 році. Завершив кар'єру в квітні 2008 року. За цей час здобув 17 перемог і зазнав п'ять поразок. Ще дві зустрічі звів унічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Тактаров захопився колишнім абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі Олександром Усиком.