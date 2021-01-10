Российский чемпион мира UFC оправдал поражение 3-дневным сексом с 8 бразильянками

Чемпион мира 1995 года по смешанным боевым искусствам (UFC 6) Олег Тактаров заявил, что проиграл нокаутом канадцу Гэри Гудриджу из-за неправильно подготовки.

По словам 53-летнего Тактарова, он перед поединком провел много времени с представительницами женского пола.

"За неделю до этого боя я был с восемью бразильскими девушками в одной комнате три дня. Я не собирался выступать ни в каком Pride. Это был последний бой, когда у меня был контракт с наркоманом-менеджером. Он был у меня два года, когда я наделал кучу ошибок в спорте", — признался легендарный российский боец во время прямого эфира в своем Instagram.

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Отметим, что первый бой в профессиональной карьере Тактарова состоялся в 1993 году. Завершил карьеру в апреле 2008 года. За это время добыл 17 побед и потерпел пять поражений. Еще две встречи свел вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Тактаров восхитился бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.