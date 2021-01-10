Російський чемпіон світу UFC виправдав поразку 3-денним сексом із 8 бразилійками

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
3,0 т.
Олег Тактаров

Чемпіон світу 1995 року зі змішаних бойових мистецтв (UFC 6) Олег Тактаров заявив, що програв нокаутом канадцю Ґері Ґудріджу через неправильну підготовку.

За словами 53-річного Тактарова, він перед поєдинком провів багато часу з представницями жіночої статі.

"За тиждень до цього бою я був із вісьмома бразильськими дівчатами в одній кімнаті три дні. Я не збирався виступати в жодному Pride. Це був останній бій, коли в мене був контракт із наркоманом-менеджером. Він був у мене два роки, коли я наробив купу помилок у спорті", – зізнався легендарний російський боєць під час прямого ефіру у своєму Instagram.

Олег Тактаров зробив несподіване зізнання

Зазначимо, що перший бій у професійній кар'єрі Тактарова відбувся в 1993 році. Завершив кар'єру в квітні 2008 року. За цей час здобув 17 перемог і зазнав п'ять поразок. Ще дві зустрічі звів унічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Тактаров захопився колишнім абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі Олександром Усиком.

Олег Тактаров