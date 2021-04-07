Parimatch оголосив про партнерство з Reface і запустив челлендж

Бренд Parimatch оголосив про офіційне партнерство з популярним українським AI-додатком Reface (більше 100 мільйонів скачувань по всьому світу). Компанії відзначили своє партнерство запуском в соцмережах спільного челенджу, який продемонструє приголомшливі можливості Reface і глобальну кампанію Parimatch за участю зірок футбольного клубу "Ювентус". Таких як Артур Мело, Луїс да Сілва Данило, Альваро Мората, Кріштіану Роналду і Войцех Щенсний.

Челлендж відразу ж привернув увагу блогерів і користувачів Instagram у всьому світі. У ньому також беруть участь міжнародні зірки і амбасадори Parimatch.

• Марсело Аугусто Давид aka Coldzera, професіональний бразильський гравець CS: GO;

• Федір Черкашин, висхідна зірка боксу;

• Ярослав Амосов, український боєць Bellator MMA;

• Марина Мороз aka Iron Lady, український боєць UFC;

• Арман Царукян, боєць UFC у легкій вазі;

• Петро No Mercy Ян, колишній чемпіон UFC у легкій вазі.

Челлендж Parimatch x Reface триватиме з 5 по 12 квітня. У ньому можуть взяти участь усі бажаючі віком від 18 років, за винятком жителів деяких країн, а також спірних і окупованих територій. 10 переможців отримають подарункові набори Parimatch з приголомшливою продукцією. Офіційні правила участі доступні в спеціальному розділі програми Reface (https://reface.onelink.me/lVlG/parimatch).

Іван Ляшенко, директор з маркетингу, Parimatch: "Неймовірне вибухове зростання Reface є джерелом величезного натхнення для Parimatch, і ми дуже раді стати офіційними партнерами! У нас в розробці маса неймовірних кампаній, і ми з нетерпінням чекаємо моменту, коли зможемо їх продемонструвати. Це дійсно чудові проекти, які створюють наші фахівці. Ми раді оголосити наш перший спільний челлендж і закликаємо кожного скачати Reface і спробувати його воістину безмежні можливості".

Діма Швець, CEO і співзасновник Reface: "Є безліч бізнесів, які можуть взаємодіяти з нашою AI-технологією: фешн, рітейл, музична індустрія, арт-проекти і кінокомпанії. Ми дуже раді, що завдяки співпраці з Parimatch наш додаток можуть спробувати і спортивні фанати і стати ще ближче до своїх улюблених футбольних команд. COVID став справжнім випробуванням для шанувальників спорту, які сумують за офлайн-іграми. Сподіваюся, Reface допоможе їм залишатися на зв'язку з улюбленими гравцями".

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Про компанію Parimatch

Parimatch - це світовий букмекерський бренд, який об'єднує технології, бізнес і спорт, щоб забезпечити бездоганні розваги за допомогою інновацій. Заснована в 1994 році, зараз Parimatch одна з провідних букмекерських компаній в Європі та СНД.

В основі роботи Parimatch - цифрові технології, при цьому компанія постійно розвиває і покращує користувальницький досвід. На сьогоднішній день клієнтами компанії є понад 2,6 мільйонів користувачів на чотирьох континентах.

Амбасадори бренду Parimatch уособлюють бойовий дух компанії і її місію - стати кращими. В команду чемпіонів Parimatch входять суперзірка ММА Конор МакГрегор, бійці UFC Олексій Олійник, Петро Ян і сестри Шевченки. У 2020 році компанія Parimatch оголосила про партнерство з LaLiga, футбольними клубами Leicester City, Juventus і Everton, продемонструвавши свій бренд мільйонам шанувальників спорту з усього світу. Parimatch також є глобальним партнером по ставкам популярної кіберспортивної команди Fnatic, титульним партнером Virtus.Pro і ексклюзивним партнером UFC в країнах СНД. Parimatch назвав Данила "Zeus" Тесленко та Марсело "Coldzera" Давида глобальними амбасадорами кіберспорту.

Про компанію Reface

Reface - це додаток на основі штучного інтелекту, що дозволяє замінювати особи в будь-яких відео і гіфках і за лічені секунди ділитися ними в соціальних мережах. Заснований в січні 2020 року, додаток зайняв перше місце в американському AppStore і отримав номінацію Best of 2020 Award в категорії "Розваги" в Google Play. Протягом 14 місяців після запуску додаток завантажили понад 100 мільйонів разів. Reface привернув 5,5 млн доларів інвестицій Андреєссена Горовиця та кількох відомих бізнес-ангелів, таких як Скутер Браун.

Reface використовували такі знаменитості, як Снуп Догг, Ілон Маск, Брітні Спірс, Майлі Сайрус, Джастін Бібер і Джо Роган. Компанія співпрацювала з такими брендами, як JBL, Universal, Warner Music і Amazon Prime.