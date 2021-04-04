На честь нашої чемпіонки в Москві пролунав гімн України. Відео

Після того, як важкоатлетка з Харкова Каміла Конотоп у ваговій категорії до 55 кг виграла "золото" чемпіонату Європи, російським уболівальникам довелося слухати гімн України.

Найголовніша мелодія нашої країни пролунала в Палаці художньої гімнастики Ірини Вінер-Усманової в столиці Росії.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Відзначимо, що рані наш шпажист переміг росіянина у фіналі Кубкк світу і змусив слухати гімн України. 34-річний Ігор Рейзлин в фіналі етапу в Берні (Швейцарія) виявився сильнішим за бронзового призера ЧС-2017 з Росії Вадима Анохіна.