МакГрегор заявив про зрив третього бою з Пор'є, назвавши суперника дурнем

Суперзірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор оголосив про скасування свого третього поєдинку проти Дастіна Пор'є.

На своїй сторінці в соціальній мережі Twitter сам ірландський боєць звинуватив американця в зриві бою. Конор також зазначив, що має намір побитися з кимось із топ-10 рейтингу промоушина.

"Ти грьобаний селюк з мертвим мозоком. $500 тисяч без будь-яких планів. Ти дурень. Ти нічого не розумієш в грошах. До речі, бій відміняється. Я збираюся побитися з ким-небудь іншим з топ-10. Вдачі з твоїм старим контрактом, хлопець", – написав МакГрегор.

Конор МакГрегор оголосив про скасування бою з Дастіном Пор'є.

Відзначимо, що Конор МакГрегор і Дастін Пор'є було заплановано на 10 липня. Напередодні американець звинуватив суперника в тому, що той не виконав обіцянку і не перерахував півмільйона доларів в його благодійний фонд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конора МакГрегора відсторонили від боїв UFC на півроку після поразки від Дастіна Пор'є 24 січня.