МакГрегора отстранили от боев на полгода

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор не сможет принимать участие в поединках на протяжении следующих 180 дней после поражения в реванше против Дастина Порье на UFC 257.

Как сообщает издание MMA Junkie, такое решение было принято по медицинским причинам. У "Ноториуса" может быть травма правой большеберцовой и малоберцовой костей. Отмечается, что ирландец может вернуться ранше установленного срока, если успешно пройдет медосмотр у врача.

Напомним, что после боя МакГрегор ходил на костылях и жаловался на неприятную боль. Во время пресс-конференции после поединка он сказал, что его "нога полностью мертва".

Их реванш с Порье закончился досрочной победой американца во втором раунде. Как объяснил Конор, именно удары соперника по голени стали причиной его поражения.

В других поединках яркими нокаутами отметились Махмуд Мурадов, который заставил соперника "станцевать", и Майкл Чендлер, который сенсационно дебютировал в UFC, а затем бросил вызов Хабибу Нурмагомедову.

Как сообщал OBOZREVATEL, МакГрегор заявил, что хочет вернуться в бокс после поражения от Порье.