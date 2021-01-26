МакГрегора отстранили от боев на полгода

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
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МакГрегор травмировал ногу после ударов Порье

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор не сможет принимать участие в поединках на протяжении следующих 180 дней после поражения в реванше против Дастина Порье на UFC 257.

Как сообщает издание MMA Junkie, такое решение было принято по медицинским причинам. У "Ноториуса" может быть травма правой большеберцовой и малоберцовой костей. Отмечается, что ирландец может вернуться ранше установленного срока, если успешно пройдет медосмотр у врача.

Напомним, что после боя МакГрегор ходил на костылях и жаловался на неприятную боль. Во время пресс-конференции после поединка он сказал, что его "нога полностью мертва".

Их реванш с Порье закончился досрочной победой американца во втором раунде. Как объяснил Конор, именно удары соперника по голени стали причиной его поражения.

В других поединках яркими нокаутами отметились Махмуд Мурадов, который заставил соперника "станцевать", и Майкл Чендлер, который сенсационно дебютировал в UFC, а затем бросил вызов Хабибу Нурмагомедову.

Как сообщал OBOZREVATEL, МакГрегор заявил, что хочет вернуться в бокс после поражения от Порье.

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