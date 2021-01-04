Литовський боєць ММА побив двох дівчат у новорічну ніч

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Інші види спорту
1,5 т.
Вітольдас Ягело

Литовський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Вітольдас Ягело побив двох дівчат під час святкування Нового року.

Як повідомляє портал Delfi, приблизно о третій годині ночі до поліції Вільнюса звернулася 18-річна дівчина, яка звинуватила свого сусіда Ягело в побоях. Вона розповіла, що в неї вибито зуба та зламано носа. Крім того, постраждала і її подруга, яка отримала травму пальця.

Пізніше бійця було затримано в стані алкогольного сп'яніння. Спортсмен визнав свою провину і заявив про те, що його дівчину домагався один із гостей вечірки, а на нього напали. "До моєї дівчині приставали, а мене двічі вдарили по голові, потім напали з ножем, що мені залишалося робити – повернутися і піти?" – заявив відомий боєць.

Зазначимо, що Ягело загрожує до трьох років позбавлення волі. Водночас він зняв побої і передав поліції ніж, з яким на нього напав невідомий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Японії боєць ММА після невдалої атаки ледь не вилетів за межі рингу.

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