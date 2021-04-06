КНДР відмовилася від участі в Олімпійських іграх у Токіо

Корейська народно-демократична республіка (КНДР) відмовилася від виступу на Олімпійських іграх в Токіо, які заплановані на липень-серпень 2021 року.

Як повідомляє видання Yonhap, це рішення було ухвалено на засіданні Національного олімпійського комітету (НОК) Північної Кореї, яке відбулося 25 березня. Влада країни робить все, щоб захистити своїх спортсменів від коронавірусу.

Зустріч НОК пройшла по відеозв'язку. На ній також були обговорені "практичні питання, пов'язані з організацією масових спортивних заходів".

Відзначається, що Південна Корея розглядала Олімпіаду в Токіо як можливість вступити в діалог зі своїми північними сусідами й обговорити напружену обстановку на кордоні, яка розділяє країни.

Нагадаємо, що в КНДР заявляли, що коронавірус обійшов державу стороною, але це не завадило лідерам Північної Кореї ввести обмеження, щоб зупинити поширення COVID-19.

Олімпіада в Токіо має пройти з 23 липня по 8 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Японії ухвалила радикальне рішення щодо вболівальників на Іграх, які пройдуть влітку 2021 року.