КНДР отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио

Корейская народно-демократическая республика (КНДР) отказалась от выступления на Олимпийских играх в Токио, которые запланированы на июль-август 2021 года.

Как сообщает издание Yonhap, это решение было принято на заседании Национального олимпийского комитета (НОК) Северной Кореи, которое состоялось 25 марта. Власти страны делают все, чтобы защитить своих спортсменов от коронавируса.

Встреча НОК прошла по видеосвязи. На ней также обсуждались "практические вопросы, связанные с организацией массовых спортивных мероприятий".

Отмечается, что Южная Корея рассматривала Олимпиаду в Токио как возможность вступить в диалог со своими северными соседями и обсудить напряженную обстановку на границе, которая разделяет страны.

Напомним, что в КНДР заявляли, что коронавирус обошел государство стороной, но это не помешало лидерам Северной Кореи ввести ограничения, чтобы остановить распространение COVID-19.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Японии приняли радикальное решение касательно болельщиков на Играх, которые пройдут летом 2021 года.