Італія слідом за Росією може залишитися без прапора і гімну на Олімпіаді-2020

Президент Національного олімпійського комітету Італії (CONI) Джованні Малаго розповів, що країну можуть позбавити прапора і гімну на Олімпійських іграх у Токіо, які пройдуть влітку 2021 року.

Як повідомляє видання SwimSwam.com, у 2019 році в Італії було ухвалено закон, який дозволяє федеральному уряду займатися реорганізацією CONI, його діяльності та внутрішньої структури. У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) висловили сумніви щодо автономності CONI та заявили, що це питання є вкрай важливим для організації.

"Ризик полетіти в Токіо без прапора і гімну дуже великим. Ніхто не хоче санкцій, адже це страшно. Ми сподіваємося, що ті, у кого є честь і повноваження, зможуть знайти вирішення цієї проблеми або хоча б дотримати свого слова, оскільки всі ми вже знаємо, чим ризикуємо", – розповів Малага.

МОК допускає співпрацю олімпійських комітетів країн із державою, але НОК мають бути незалежними від політичного, економічного та релігійного впливу. Рішення щодо можливих санкцій стосовно Італії може бути ухвалено на наступному засіданні виконкому організації 27 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) відсторонив Росію від участі в Олімпійських іграх і великих міжнародних турнірах до 2022 року.

Делегація з РФ не зможе виступати під своїм прапором. Окрім того, гімн країни заборонили під час проведення змагань на Іграх.