Хабіб відповів на запитання про повернення в UFC

Олександр Чеканов Інші види спорту 20:40, 28.12.2020 Оновлено: 20:51, 28.12.2020

Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов, який у жовтні сенсаційно оголосив про завершення кар'єри, не заперечив свого повернення в Октагон.

Про це сам спортсмен заявив в ефірі телеканалу "Матч ТВ". Він зазначив, що розуміє бажання фанатів знову побачити його в справі.

"Мабуть, вони хочуть, щоб я бився далі. Ну це зрозуміло, я провів дев'ять років у лізі, вигравав, є велика фанатська база. Я їх не звинувачую, у цьому нічого дивного. Є пропозиції. Скоро будемо зустрічатися з Даною Вайтом (президентом Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC). – Ред.) і детально обговорюватимемо. Є що обговорити. Але не хотів би, щоб такий варіант був", – сказав Хабіб.

Нагадаємо, 24 жовтня Хабіб Нурмагомедов переміг Джастіна Гейтжі на турнірі UFC 254 і оголосив про завершення кар'єри. На його рахунку 29 переможних поєдинків у змішаних єдиноборствах і жодної поразки в пасиві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов назвав суму гонорару, за яку міг би відновити кар'єру.

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