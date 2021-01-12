Борця, який викликав на бій Усика, вигнали з Олімпійського коледжу

Українських борців вільного стилю Богдана Грицая та Дмитра Несвятипаску звільнили з посад викладачів олімпійського коледжу імені Івана Піддубного в Києві.

Як повідомив у Facebook сам Несвятипаска, рішення було прийнято незаконно за сфабрикованими актами.

Несвятипаска заявив, що цей акт вiдбувся через прихід до влади "шахраїв, плагіаторів і відверті українофобів на кшталт Сергія Шкарлета".

"Московські агенти завжди намагалися впливати на світогляд молодого покоління через спорт і освіту. На жаль, реванш відбувся", – написав борець, приклавши скрін наказу про звільнення.

Дмитро нагадав, що запам'ятав всіх, хто причетний до цього, а також пам'ятає тих, хто за цим просто спостерігав.

"Спасибі всім, хто був поруч і підтримував! Боротьба триває", – підсумував спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Грицай став відомим, відповівши Усіку на його відео, в якому Олександр показує, як нокаутує "диванного експерта".

У відповідному ролику Богдан заявив, що він і є той диванний експерт, який "стiбеться з ва*них відео" Усика, і запропонував кримчанину вирішити питання під час поєдинку без правил.

Усик пішов від бою, заявивши, що готовий зустрітися з борцем виключно в рингу.