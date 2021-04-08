Боєць MMA з Молдови виграв бій, відвернувшись від суперника. Відео

Боєць змішаних єдиноборств (MMA) з Молдови Юрій Лапікус був оголошений переможцем бою на турнірі ONE on TNT 1, який пройшов у Сінгапурі, після дискваліфікації свого суперника Едді Альвареса.

Як повідомляє видання MMAFighting, колишній чемпіон UFC кинувся в атаку з перших секунд поєдинку і повалив суперника на канвас. Американець затиснув ноги бійця з Молдови і почав наносити удари по голові, намагаючись швидко його нокаутувати.

Лапікус відвернувся від Альвареса і підставив під кулаки опонента свою потилицю. Через кілька секунд Юрій схопився за голову і впав на спину, в результаті чого рефері зупинив бій. Він не зумів продовжити поєдинок, після чого суддя вирішив дискваліфікувати американця за заборонені удари.

Відзначимо, що Альварес повернувся в октагон після 20 місяців перерви. Його останній поєдинок відбувся в серпні 2019 року. Тепер на його рахунку 30 перемог і 8 поразок.

Що стосується Лапікуса, то він виграв 14 із 15 боїв у професіоналах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в головній події турніру ONE on TNT 1 легендарний боєць UFC Деметріус Джонсон зазнав першої в кар'єрі поразки нокаутом.