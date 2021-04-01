Боєць MMA нокаутував суперника за 13 секунд, встановивши історичний рекорд. Відео

Шведський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Антон Туркаль завоював перемогу найшвидшим нокаутом в історії промоушена Brave CF.

24-річний Туркаль встановив це досягнення в бою з Костянтином Солдатовим на турнірі Brave Combat Federation в Бахрейні, достроково завершивши сутичку на 13-й секунді.

Відразу після початку поєдинку швед ударом кулака з розвороту збив з ніг представника Казахстану, після чого кинувся його добивати. Рефері одразу ж зупинив бій.

Для Туркаля це стало сьомою перемогою в кар'єрі поспіль. До цього шведський чемпіон провів 19 поєдинків на любительському рівні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тайський кікбоксер фінішував суперника за шість секунд. Цей нокаут став найшвидшим в історії One Championship. Поєдинок вiдбувався у найлегшій вазі.