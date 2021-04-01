Боец MMA нокаутировал соперника за 13 секунд, установив исторический рекорд. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 22:33, 1.04.2021

Шведский боец смешанных единоборств (MMA) Антон Туркаль завоевал победу самым быстрым нокаутом в истории промоушена Brave CF.

24-летний Туркаль установил это достижение в бою с Константином Солдатовым на турнире Brave Combat Federation в Бахрейне, досрочно завершив схватку на 13-й секунде.

Сразу после начала поединка швед ударом кулака с разворота сбил с ног представителя Казахстана, после чего бросился его добивать. Рефери сразу же остановил бой.

Для Туркаля это стало седьмой победой в карьере подряд. До этого шведский чемпион провел 19 поединков на любительском уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее тайский кикбоксер финишировал соперника за шесть секунд. Этот нокаут стал самым быстрым в истории One Championship. Поединок проходил в легчайшем весе.

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