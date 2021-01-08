Бійця UFC заарештували за підозрою в замаху на вбивство сестер

Бійця UFC Ірвіна Ріверу заарештували за підозрою в замаху на вбивство двох своїх сестер.

Як повідомляє видання ESPN, після затримання він перебуває в поліцейському відділку міста Бойнтон-Біч. Його звинувачують у нанесенні родичкам численних ножових поранень. Порізи можна знайти у дівчат на обличчі, спині, руках. Обидві вони вижили і були в терміновому порядку доставлені в лікарню.

Одна з сестер розповіла, що вони відпочивали у вільній кімнаті в квартирі Рівери і прокинулися, коли він наносив їм ножові поранення. Боєць втік з місця злочину.

Коли поліції вдалося зв'язатися зі спортсменом, він сказав, що вбив своїх сестер. Ірвін зізнався, що зробив це за вказівкою "вищої сили".

В UFC вже відреагували на інцидент, заявивши, що до з'ясування обставин не пропонуватимуть Рівері брати участь у поєдинках під егідою промоушену. Згідно з інформацією, отриманою від менеджера, боєць має серйозні проблеми з психікою.

Ірвін провів 16 боїв у змішаних єдиноборствах і виграв 10 з них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий футболіст збірної Нідерландів спробував зарізати родича і був заарештований.