На "Матч ТВ" ввели перелік заборонених для ефіру іноземних слів

Михайло Морозов Спорт 10:24, 13.01.2021 Оновлено: 10:34, 13.01.2021

Коментаторам "Матч ТВ" розіслали документ, у якому зазначено перелік заборонених для прямого ефіру слів англійського походження (англіцизмів).

Журналіст Станіслав Гридасов опублікував список цих висловів у себе в Telegram і пояснив, що такі правила були введені за ініціативою глави "Газпрому" Олексія Міллера, який дуже любить чисту російську мову. Зокрема, коментатори тепер не зможуть використовувати такі слова, як "андердог", "асист", "голеадор", "скіли" та інші.

"Загальновідомо, що головний начальник "Газпрому", "Зеніту" і "Матч ТВ" Олексій Борисович Міллер є справжнім борцем за чистоту російської мови в ефірі, і його помічники періодично телефонують довіреним коментаторам, щоб донести до них нові цінні вказівки. Олексій Борисович дуже не любить, коли російську мову псують англіцизмами, всіма цими вашими андердогами, скілзами та коучами. Є ж прості російські слова – аутсайдер, плеймейкер або, наприклад, тролінг", – написав Гридасов.

Список англіцизмів
Telegram-канал "Гридасов з бородою"
На "Матч ТВ" заборонили англіцизми
Telegram-канал "Гридасов з бородою"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коментатор "Матч ТВ" у прямому ефірі шокував несподіваним вчинком свою дівчину.

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