Збірна Росії сенсаційно програла Чехії на МЧМ-2021 з хокею. Відео

Збірна Росії сенсаційно програла Чехії (0:2) в матчі другого туру чемпіонату світу з хокею до 20 років, який проходить у "баблі" в канадському Едмонтоні.

Незважаючи на статус явного фаворита (коефіцієнт 1,06 на перемогу в основний час), підопічні Ігоря Ларіонова не могли пройти насичену оборону своїх суперників. З іншого боку, чехи добре вибігали в контратаки, які часто закінчувалися небезпекою біля воріт збірної РФ.

Рахунок був відкритий тільки в кінцівці другого періоду, коли Якуб Рихловськи протягнув шайбу по флангу і віддав у центр на Філіпа Коффера, який в один дотик пробив воротаря Ярослава Аскарова. Остаточний результат був встановлений в першій половині третього періоду зусиллями Мартіна Ланга, який спочатку заблокував кидок росіянина, а потім вибіг на побачення з голкіпером і холоднокровно реалізував момент.

Тепер у Чехії, Росії, Швеції та США в активі по 3 очки. Австрія займає останнє місце в групі, програвши єдиний матч американцям з рахунком 0:11.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилося відео з роздягальні збірної РФ після перемоги в матчі стартового туру проти США.