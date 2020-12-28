Сборная России сенсационно проиграла Чехии на МЧМ-2021 по хоккею. Видео

Сборная России сенсационно проиграла Чехии (0:2) в матче второго тура чемпионата мира по хоккею до 20 лет, который проходит в "пузыре" в канадском Эдмонтоне.

Несмотря на статус явного фаворита (коэффициент 1,06 на победу в основное время), подопечные Игоря Ларионова не могли пройти насыщенную оборону своих соперников. А чехи, в свою очередь, хорошо выбегали в контратаки, которые часто заканчивались опасными моментами.

Счет был открыт только в концовке второго периода, когда Якуб Рыхловски протащил шайбу по флангу и отдал в центр на Филипа Коффера, который в одно касание пробил вратаря Ярослава Аскарова. Окончательный результат был установлен в первой половине третьего периода усилиями Мартина Ланга, который сначала заблокировал бросок россиянина, а затем выбежал на свидание с голкипером и хладнокровно реализовал момент.

Теперь у Чехии, России, Швеции и США в активе по 3 очка. Австрия занимает последнее место в группе, проиграв единственный матч американцам со счетом 0:11.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видео из раздевалки сборной РФ после победы в матче стартового тура против США.