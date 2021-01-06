Визначився переможець МЧС із хокею

Молодіжна збірна США обіграла однолітків із Канади (2:0) і вп'яте в історії завоювала титул чемпіонів світу до 20 років на турнірі, який пройшов в Едмонтоні на арені "Роджерс Плейс".

Поєдинок між командами почався на високих швидкостях. Спочатку невелику перевагу мали американці, але незабаром господарі змогли перехопити ініціативу. Незважаючи на це, відкрити рахунок вдалося саме першим після того, як Алекс Туркотт вдало підставив ключку під кидок свого партнера.

На самому початку другого періоду збірна США забила другий гол і встановила остаточний результат матчу. Найкращий бомбардир команди Тревор Зеграс скористався тим, що канадський голкіпер випустив шайбу з поля зору, і відзначився ударом із гострого кута.

У заключному відрізку зустрічі господарі кинулися вперед, намагаючись зробити камбек, як у торішньому фіналі проти Росії. Вони 15 разів пробили по воротах США, в той час як американці відповіли лише одним кидком, але це не дозволило їм змінити рахунок на табло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у матчі за третє місце Росія розгромно програла Фінляндії, незважаючи на те, що забила першою.