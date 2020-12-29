'Сокіл', двічі поступаючись по ходу матчу, в серії буллітів переграв 'Донбас' в УХЛ

29 грудня, в рамках заключного туру регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч в 2020 році в класичному дербі зійшлися "Донбас" і "Сокіл".

Матч "Сокіл" почав з місця в кар'єр - вже на 34 секунді поєдинку капітан киян Морозов відправив шайбу в ворота Трифонова і відкрив рахунок на табло. Далі команди обмінювалися гострими атаками, але злагоджена і впевнена робота в захисті не дозволяла шайбі навіть доходити до голкіперів. Тому на першу перерву команди пішли в мінімальною перевагою "Сокола".

За стартові 3 хвилини другого періоду "Донбас" перевернув хід поєдинку - спочатку Монс на 28 секунді зрівняв рахунок, а потім Казаковцев блискавично вивів донеччан уперед. Далі в грі почалися "гойдалки" - команди по черзі обмінялися закинутими шайбами. Спочатку рахунок зрівняв Кузьменко, потім шайба Пангелова-Юлдашева вдруге вивела донеччан вперед, але під завісу періоду шанси команд знову зрівняв Рубан. На другу перерву клуби пішли з рівними 3:3 на табло.

Першу половину третього періоду клуби провели без закинутих шайб - команди розуміли ціну кожної помилки і з кожною хвилиною все уважніше грали в обороні. За п'ять хвилин до кінця періоду Міхнов вчасно опинився на п'ятаку і прошив Трифонова, вивівши вперед свою команду. Здавалося, що матч завершиться мінімальною перемогою "Сокола", але Пангедов-Юлдашев за 40 секунд до кінця основного часу знову зрівняв цифри на табло і перевів матч в овертайм.

В овертаймі попри велику кількість моментів, що з одного, що з іншого боку, реалізувати їх так і не вдалося, що означало серію булітів. У серії післяматчевих кидків кияни реалізували 2 своїх кидка проти 0 донеччан і записали на свій рахунок другу перемогу над "Донбасом" в сезоні.

я "Донбас" - "Сокіл" 4:5 ПБ (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 Морозов (Павленко), 00:34; 1:1 Монс (Пангелов-Юлдашев), 20:28; 2:1 Казаковцев (Туркін), 23:15; 2:2 Кузьменко, 30:59; 3: 2 Пангелов-Юлдашев (Лялька, більш.), 33:44; 3:3 Рубан (Міхнов), 37:46; 3:4 Міхнов (Рубан), 55:06; 4:4 Пангелов-Юлдашев (Сигарьов, Буценко), 59:21;

Донбас: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) - Журавльов, Кобелєв - Кожевников, Тунхузін - Колесніковс; Казаковцев - Туркін (А) - Монс, Шишлянніков - Бірюков - Сигарьов, Лялька (А) - Буценко - Разумов, Мільохін - Карамнов - Костіков.

Сокіл: Кубрицький (Пеленський); Олендаренко - Голубич, Сисак - Платонов, Фірсов - Бєлінський, Васильєв - Ступак; Рубан - Кузьменко - Міхнов (А), Морозов (К) - Пойманов - Павленко, Гильманов - Смирнов - Гончаренко, Середницький - Панченко - Сиротенко.