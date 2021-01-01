Росію перейменували на МЧС з хокею. Фото курйозу

Максим Іншаков Хокей 13:12, 1.01.2021 Оновлено: 13:13, 1.01.2021

Організатори чемпіонату світу з хокею серед 20-річних, який проходить в ці дні в канадському Едмонті, помилилися з графікою напередодні поєдинків третього етапу.

Співробітники NHL Network, що відповідають за візуальний супровід, в парі проти Швеції титрували збірну Росії як "Назва країни". Також була зроблена помилка в латинськiй назві Швейцарії: Switerzerland замість Switzerland.

Графіка з помилкою
Twitter LeafyTV

Незважаючи на те, що ігри молодіжного чемпіонату світу (МЧС) пройшли в ніч на 31 грудня, картинка з помилкою стала вірусною в мережі лише зараз.

Відзначимо, що в цій зустрічі збірна Росії завдала шведам поразки 4:3 і перервала 54-матчеву переможну серію "синьо-жовтих" у груповому турнірі МЧС.

У чвертьфіналі росіяни зіграють 2 січня проти команди Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 грудня молодіжна збірна Російської Федерації сенсаційно програла одноліткам із Чехії (0:2) в матчі другого туру чемпіонату світу.

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