Россию переименовали на МЧМ по хоккею. Фото курьеза

Организаторы чемпионата мира по хоккею среди 20-летних, который проходит в эти дни в канадском Эдмонте, ошиблись с графикой накануне поединков третьего этапа.

Сотрудники NHL Network, отвечающие за визуальное сопровождение, в паре против Швеции титровали сборную России как "Название страны". Также была допущена ошибка в латинском названии Швейцарии: Switerzerland вместо Switzerland.

Графика с ошибкой Twitter LeafyTV

Несмотря на то, что игры молодежного чемпионата мира (МЧМ) прошли в ночь на 31 декабря, картинка с опечаткой стала вирусной в сети лишь сейчас.

Отметим, что в этой встречи сборная России нанесла шведам поражение 4:3 и прервала 54-матчевую победную серию "сине-желтых" в групповом турнире МЧМ.

В четвертьфинале россияне сыграют 2 января против команды Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря молодежная сборная Российской Федерации сенсационно проиграла ровесникам из Чехии (0:2) в матче второго тура чемпионата мира.