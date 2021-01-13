Президент IIHF, який обняв Лукашенка: грав з вогнем і трохи обпікся

Глава Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) Рене Фазель зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську, де має відбутися чемпіонат світу-2021.

На зустрічі йшлося про ситуацію з мундіалем, який через події в країні готові бойкотувати безліч європейських збірних, проте світову громадськість вразили фотографії зустрічі.

На знімках Фазель гаряче обіймає Лукашенко Кадр з відео

"Ось так, картинка вартує тисячі слів. У мене з Лукашенком хороші відносини вже 20 років – ми разом грали в хокей, багато спілкувалися, в тому числі в 2014 році. Уявіть, якщо ми зараз скасовуємо ЧС: це щось змінить в країні? Звичайно ж ні. Сам Лукашенко заявив, що хоче змінити конституцію, що він готовий провести нові вибори. і ми з ним це обговорювали і намагаємося зробити що-небудь хороше. Повинен зізнатися: в Мінську грав з вогнем і трохи обпікся", – цитує Фазеля SRF Swiss Radio.

За словами Фазеля, цей чемпіонат світу повинен стати свого роду примиренням опозиції і влади.

"Прошу вибачення, якщо всім здалося, що я приймаю те, що відбувається в Білорусі, зокрема ці репресії. Але я хотів використовувати ці особливі відносини з Лукашенком, щоб зробити щось хороше. Вийшло трохи нерозумно, мені теж ніяково", – зазначив президент ІІФХ.

Раніше повідомлялося, що чемпіонат світу 2021 року по хокею можуть перенести з Білорусі через протести проти результатів президентських виборів. Старт мундіалю запланований на 21 травня.

Пізніше Лукашенко заявив, що для перенесення з Мінська чемпіонату немає ніяких причин, так як в країні безпечна ситуація.