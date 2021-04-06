Олімпійський чемпіон та учасник "Дива на льоду" покінчив життя самогубством

Чемпіон Олімпіади-1980 з хокею Марк Павелич, про смерть якого стало відомо на початку березня 2021 року, покінчив життя самогубством.

Як повідомляє видання USA Today, до такого висновку дійшли судово-медичні експерти, які проводили розслідування. Причиною його смерті стала асфіксія (задуха).

У 2019 Павелич напав на сусіда, оскільки йому здалося, що той підсипав у його пиво якусь речовину. Колишнього хокеїста звинуватили в нападі за обтяжливих обставин, проте суддя Майкл Куццо дійшов висновку, що Марк не зможе виступити відповідачем у цій справі, оскільки має великі проблеми з психічним здоров'ям і є небезпечним для інших людей.

Тоді фахівці виявили, що через отримані протягом спортивної кар'єри травми голови Павелич страждав галюцинаціями та параноєю.

Нагадаємо, що в 1980 році у вирішальному матчі зимових Олімпійських ігор збірна США, в складі якої виступали виключно студенти, сенсаційно обіграла команду СРСР і завоювала "золото" Олімпіади. Цей поєдинок увійшов в історію як "Диво на льоду".

На рахунку Павелича 355 матчів в НХЛ, у яких він забив 137 шайб і віддав 192 асисти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії 19-річний хокеїст помер після влучення шайби в голову.