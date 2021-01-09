'Кременчук' здобув першу перемогу над 'Донбасом' в УХЛ

9 січня, в Дружківці відбувся центральний матч 24-го туру УХЛ Паріматч, в якому "Донбас" приймав "Кременчук".

Першими рахунок у матчі відкрили донеччани - на п'ятій хвилині Сигарьов потужним кидком пробив ближню дев'ятку воріт гостей. Господарі продовжували атакувати, нав'язуючи "городянам" свою гру. Хокеїсти "Кременчука" витримавши черговий натиск, почали йти вперед. І якщо в першій атаці донеччан врятував Трифонов, то вже скоро і кіпер був безсилий. На 8 хвилині гості зрівняли рахунок - точним кидком відзначився Созонов.

Буквально через півхвилини "городяни" вийшли вперед. Пукс здорово обіграв захисника донеччан і точним кидком вразив ворота господарів майданчика - 2:1.

Після другої пропущеної шайби у "Донбасу" були моменти для того, щоб не тільки зрівняти рахунок, а й вийти вперед, але здорово зіграв Давлетшин.

Другий період почався з швидкою шайби у виконанні Орлова (з передачі Созонова). До екватора поєдинку обидва суперники створили по парі небезпечних гольових моментів, в яких героями стали голкіпери. А потім на майданчику пішла рівна і жорстка боротьба. В кінці періоду ближче до закинутої шайбі були донеччани, але після кидка Казаковцева каучуковий снаряд потрапив в створ воріт. На другу перерву команди йшли за рахунку 3:1 на користь "Кременчука".

Остання двадцятихвилинка матчу вийшла дуже швидкісний і неспокійною. Крім закинутих шайб, глядачі стали свідками яскравих бійок та емоцій гравців. У гострій боротьбі на початку третього періоду ще раз відзначилися гості - четверту шайбу в матчі на свій рахунок записав Тютченко. Далі двічі забивали донеччани, але на ще одну шайбу у господарів не вистачило сил і часу. Відзначимо, що по ходу матчу дублем за господарів відзначився Сигарьов і ще одну шайбу на свій рахунок записав Мільохін.

По ходу поєдинку ударна трійка донеччан Шишлянніков - Бірюков - Сигарьов набрали 4 очки і першими в чемпіонаті перетнули позначку в 100 набраних очок.

У підсумку "городяни" здобули першу перемогу в очних протистояннях з "Донбасом" в нинішньому чемпіонаті (4:3).

"Донбас" - "Кременчук" 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Шайби: 1:0 - Сигарьов (Кобелєв - Шишлянніков), 4:37; 1:1 - Созонов (Орлов), 7:54; 1:2 - Пукс (Хрішпенц), 8:28; 1:3 - Орлов (Созонов), 20:37; 1:4 - Тютченко (Савицький), 42:09; 2:4 - Мільохін (Костіков - Пангелов-Юлдашев), 42:51; 3:4 - Сигарьов (Кобелєв - Шишлянніков), 58:13.

Донбас: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) - Тунхузін, Кожевников - Кобелєв, Ігнатенко - Григор'єв, -; Монс - Туркін (А) - Казаковцев, Шишлянніков - Бірюков - Сигарьов, Лялька (А) - Буценко - Разумов, Мільохін - Карамнов - Костіков.

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Яковлєв - Варава, Бабрусьов - Григорян, Хрішпенц - Александров, Грицьких - Алексюк; Коробов - Дубінін - Денискін (А), Созонов - Серанов - Орлов, Савицький - Пукс (К) - Тютченко, Смирнов - Гриценко (А) - Ворона.