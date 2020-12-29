'Кременчук' вирвав перемогу у 'Краматорська' в УХЛ

29 грудня, в Кременчуці відбувся останній поєдинок року, що минає і 22-го туру УХЛ Паріматч, в якому "Кременчук" приймав на своєму майданчику "Краматорськ".

Перший період, не дивлячись лише на одну закинуту шайбу, був багатий на гольові моменти. З обох сторін у ворота Короваєва і Давлетшина могло залетіти не менш трьох, а то й більше шайб. Але все ж, перший період так і завершився 1:0 на користь "Кременчука"

Друга двадцятихвилинка проходила за сценарієм першої, тільки без закинутих шайб. Обидві команди грали у відкритий і атакувальний хокей. У гостей небезпечно кидали Подзіньш і Жвачкін, а також виходив на побачення з воротарем Золотухін. У "Кременчука" постійно на вістрі атак були: Денискін, Орлов, Пукс, Коробов і Дубінін. Варто відзначити надійну гру воротарів обох команд. Завдяки їхній майстерності команди пішли на перерву з тим же рахунком 1:0 на користь господарів майданчика.

У третьому періоді гості змогли зрівняти рахунок. На 45 хвилині відзначився Жвачкін. Навала на ворота "Краматорська" нічого не дала господарям майданчика. Навпаки, чим ближче було до кінця періоду, тим більше гольових моментів почали виникати біля воріт Давлетшина.

Основний час завершився внічию, тому переможця команди визначали в додатковий час. На другій хвилині овертайму помилкою краматорчан скористалися господарі майданчика, які провели швидку контратаку і закинули переможну шайбу. Точним кидком відзначився Тютченко.

Підсумковий рахунок зустрічі 2:1 на користь "Кременчука".

"Кременчук" - "Краматорськ" 2: 1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - Гриценко (Ворона - Смирнов) 2:28; 1:1 - Жвачкін (Геворкян - Золотухін), 45:00; 2:1 - Тютченко, 61:44.