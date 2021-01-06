Канделакі про МЧС: Росію вміють душити

Генеральна продюсерка "Матч ТВ" Тіна Канделакі прокоментувала невдалий виступ збірної Росії з хокею на молодіжному чемпіонаті світу (МЧС), який пройшов у канадському Едмонтоні.

За словами керівницi російського каналу, ключовим в поразці від збірної Фінляндії став пресинг суперника, з яким хокеїсти РФ не змогли впоратися.

"Нас – дорослих і молодих хокеїстів – вміють душити, а будь-яка машина ("Червона", німецька, просто гарна людина) в умовах асфіксії починає давати збої", – написала Канделакі в своєму Telegram-каналі.

Тіна Канделакі прокоментувала поразку росіян Telegram-канал Тіни Канделакі

Канделакі впевнена, що саме тому Росія "зламалася два рази поспіль", натякаючи на програш у півфіналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в фіналі турніру молодіжна збірна США обіграла однолітків з Канади (2:0) і в п'ятий раз в історії завоювала титул чемпіонів світу до 20 років.